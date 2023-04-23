Бондарчук назвал «склочным» своего героя из «Яги и Книги заклинаний»

Бондарчук назвал «склочным» своего героя из «Яги и Книги заклинаний»

23.04.2023

Федор Бондарчук поделился впечатлениями от работы над озвучкой мультфильма Владимира Сакова.

Актер и продюсер подарил голос Лешему. По его мнению, этот персонаж — темпераментный и даже склочный, но обладающий добрым сердцем. В чем-то Леший может проявить героизм. Бондарчук назвал героя неоднозначным и интересным для работы, пишут «7 Дней»

Также он отметил, что Яга в мультфильме — «не ужасающая», а в чем-то даже смешная. В ленте представлена ее история, добавил Бондарчук. 

По сюжету ведьма Яга и принцесса Синеглазка отправляются на ступе за Книгой заклинаний, которую у Яги выкрала Белладонна. 

Мультфильм дебютировал на ММКФ, старт широкого проката состоится 27 апреля. 

Фото: скриншот / ютьюб-канал «НМГ Кинопрокат»