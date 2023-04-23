Весенняя школа искусств пройдет в Магнитогорской консерватории

Более 90 учеников ДШИ, ДМШ, музыкальных училищ, колледжей культуры и искусств примут участие в проекте, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





С 27 по 30 апреля в Магнитогорской консерватории им. Глинки состоится Весенняя творческая школа искусств для детей и юношества. В этом году в ней участвуют более 90 детей и подростков от 7 до 18 лет, обучающиеся по специальностям «Фортепиано», «Струнные смычковые инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты русского народного оркестра».





Участников ждут многочисленные мастер-классы от преподавателей Московской и Магнитогорской консерваторий и Школы Гнесиных (Москва). Также планируется концерт учеников и наставников, круглый стол, экскурсия и др. В этом году в программу вошли курсы повышения квалификации, методические семинары и открытые уроки для педагогов ДШИ и ДМШ.





Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Культура».





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