Умерла «Девушка-джигит» Лидия Ашрапова

Актриса и кинопродюсер скончалась в возрасте 87 лет, сообщила «РГ».





Заслуженная артистка Казахской ССР умерла 21 апреля. Подробности не приводятся. В этом году ей исполнилось бы 88 лет.





Лидия Ашрапова (Лола Абдуракимова) — уроженка Якутии, выпускница Ташкентского хореографического училища. Играла в Ташкентской филармонии, солировала в Казахском ансамбле песни и танца, снималась в кинокартинах «Казахфильма». Дебютировала на большом экране в главной роли в фильме «Девушка-джигит». Возглавляла Ассоциацию женщин-кинематографистов Казахстана и киностудию «Эдельвейс». В 1990-е в России создала вместе с мужем, кинооператором Асхатом Ашраповым киностудию «Альянс».



