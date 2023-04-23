Проект Sirius Dance Days представил просветительскую программу

Тематическое мероприятие впервые пройдет на федеральной территории Сириус, сообщили организаторы.





Объединяющий классику и современность проект Sirius Dance Days пройдет с 3 по 8 мая. Программу откроет «Урал Опера Балет», 6 мая выступит МАМТ, в день закрытия — ГАБТ.





Выступления артистов балета сопроводит просветительская программа, включающая лекции и творческие встречи. 3 мая состоится встреча с худруком проекта, примой ГАБТа Светланой Захаровой. 4, 5 и 8 мая — лекции преподавателя МГАХ, балетного критика Алексея Исайчева. 6 мая — встреча с худруком балетной труппы МАМТа Максимом Севагиным.





Фото: пресс-служба Парка науки и искусства Сириус