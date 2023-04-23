«Полежайкин» объяснил, почему его не взяли в новые «Папины дочки»

Михаил Казаков связал отказ в съемках в продолжении проекта с инвалидностью. Об этом он рассказал в эфире шоу «Малахов» на «России 1».





В оригинальном сериале актер играл Илью Полежайкина, поклонника Галины Сергеевны. Продюсеры нового шоу связались с ним летом 2022 года, отметил актер. Он дал предварительное согласие, а также рассказал им про свою ситуацию. После многочисленных переломов обеих ног ему должны были поставить аппарат Илизарова для их сращивания на срок от полугода до 10 месяцев.





«Видимо, они передумали», — резюмировал Казаков.





Съемки ситкома «Папины дочки. Новые» закончились в марте. В сериал вернулись почти все главные персонажи, кроме героинь Анастасии Сиваевой и Дарьи Мельниковой. Премьера новых серий состоится в ноябре на телеканале СТС и стриминге Start.





Фото: кадр из сериала «Папины дочки»