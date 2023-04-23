Дима Билан заменил Jah Khalib на Басту на концерте в Дубае

Российский певец отказался от совместного выступления с казахстанским рэп-исполнителем.





6 мая в ОАЭ с Биланом выступит Василий Вакуленко (Баста), а не Бахтияр Мамедов (Jah Khalib), сообщила продюсер артиста Яна Рудковская в своем Тelegram-канале. Причину замены рэпера она не озвучила.





Ранее в Москве и Петербурге отменили концерты Jah Khalib 23 и 25 апреля. Отказ от его выступлений РИА Новости связали с тем, что в начале СВО рэпер поддержал Украину.





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