Дима Билан заменил Jah Khalib на Басту на концерте в Дубае

23.04.2023

Дима Билан заменил Jah Khalib на Басту на концерте в Дубае
Российский певец отказался от совместного выступления с казахстанским рэп-исполнителем.

6 мая в ОАЭ с Биланом выступит Василий Вакуленко (Баста), а не Бахтияр Мамедов (Jah Khalib), сообщила продюсер артиста Яна Рудковская в своем Тelegram-канале. Причину замены рэпера она не озвучила. 

Ранее в Москве и Петербурге отменили концерты Jah Khalib 23 и 25 апреля. Отказ от его выступлений РИА Новости связали с тем, что в начале СВО рэпер поддержал Украину.

Фото: Pixabay