МДТ — Театр Европы перенес второй спектакль с Данилой Козловским

Петербургский театр вслед за «Гамлетом» сдвинул показы «Коварства и любви». Об изменениях в афише информирует сайт учреждения.





Показы спектакля Льва Додина перенесли с 22 и 23 апреля на месяц. «Коварство и любовь» планируют дать 23 и 24 мая соответственно. Билеты действительны.





«Очень надеемся, что спектакли состоятся», — отмечается в сообщении театра.





До этого МДТ на месяц перенес «Гамлета» с Козловским в главной роли. Постановку надеются показать 21 и 22 мая.





Ранее Генпрокуратура получила просьбу проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. В ответ актер подал иск о защите чести и достоинства, который суд оставил без движения.





Фото: кадр из фильма «Викинг»