Вышел русскоязычный трейлер мультфильма «Мармадюк»

Российским прокатом американской анимации занимается компания «Наше кино».





Нелепый, неуправляемый и очень милый дог Мармадюк отправляется на дрессировку. За него берется легендарный кинолог, который собирается сделать из непослушного пса чемпиона мира.





Фильм основан на газетных комиксах Брэда Андерсона, которые он начал публиковать в 1954 году. Режиссером выступил Марк А.З. Диппе. Мармадюка озвучил Пит Дэвидсон. В других ролях — Дж.К. Симмонс, Дэвид Кокнер, Мэри Харт, Кифер Сазерленд.





Семейная анимация появится в прокате с началом летних каникул — 8 июня.



