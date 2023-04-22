В Москве вручили театральную премию «Золотая маска»

В Московском театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко завершилась церемония вручения театральной премии «Золотая маска».



Лучшей оперой назван проект московского театра «Новая опера» им. Колобова «Мертвый город».



В категории «Лучший кукольный спектакль» премию вручили авторам постановки Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова «Белая уточка».



Мюзикл «Три товарища» пермского «Театра-Театра» удостоен премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле».



Две премии достались спектаклю «Танцемания» Большого театра — за лучшую работу дирижера (Антон Гришанин), и за лучшую работу балетмейстера-хореографа (Слава Самодуров).



Премия в номинации за лучший балетный спектакль досталась Театру оперы и балета им. Хворостовского за постановку «Катарина, или Дочь разбойника», лучшим спектаклем в жанре современного танца названо «Место, которого еще не было».



Номинантами на премию в 2023 году стали 50 театров из 17 российских городов, а также 180 частных номинаций.