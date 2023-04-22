Мюзикл «Три товарища» пермского «Театра-Театра» удостоен «Золотой маски»

Мюзикл «Три товарища» пермского «Театра-Театра» удостоен премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле».



Спектакль «Три товарища» по мотивам романа Эриха Марии Ремарка номинирован на «Золотую маску» в номинациях «Оперетта-мюзикл/спектакль», «Оперетта-мюзикл/работа дирижера» (Татьяна Виноградова), «Оперетта-мюзикл/женская роль» (Эва Мильграм), «Оперетта-мюзикл/роль второго плана» (Альберт Макаров).





«Золотую маску» также вручили дирижеру Татьяне Виноградовой в категории «Оперетта-мюзикл/работа дирижера».



Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» проходит в субботу, 22 апреля, в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.



Номинантами на премию в 2023 году стали 50 театров из 17 российских городов, а также 180 частных номинаций.









Фото: Classical music/YouTube