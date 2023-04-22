В Зарядье открылась выставка об отечественных комиксах

В Медиацентре Зарядья открылась выставка об отечественных комиксах «Комикс миссия. Эволюция рисованных историй в России».



Выставка включает в себя экспозицию, фестиваль и творческую лабораторию, передает пресс-служба проекта.



Директор парка «Зарядье» Иван Демидов отметил, что выставка является «настоящей машиной времени» и включает комиксы от лубочных картинок и иллюстраций Ивана Билибина до нейроарта.



«Это актуальный язык, емкий и богатый, а комиксная манера мышления авторов и читателей как никогда соответствует стремительно меняющемуся миру», — рассказал Демидов.









Фото: zaryadyepark.ru