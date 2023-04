Скончался фронтмен The Pop Group Марк Стюарт

В Великобритании скончался фронтмен группы The Pop Group Марк Стюарт. Музыкант скончался на 63-м году жизни, передает The Guardian.



Издание не сообщает причины смерти артиста.



«В честь этого оригинального, бесстрашного, чувствительного, артистичного и смешного человека думайте сами и подвергайте все сомнению. Мир изменился благодаря Марку Стюарту и никогда не будет прежним», — говорится в сообщении лейбла Mute, с которым сотрудничал Стюарт.



Марк Стюарт родился в 1960 году в Бристоле. В 1977 году вместе с друзьями создал группу The Pop Group, дебютный альбом которой «Y» считается культовым среди поклонников панк-музыки. Стюарт также занимался концептуальным искусством, записал 9 сольных альбомов.









Фото: 3voor12 extra/YouTube