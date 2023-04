Ксения Середа будет выдвинута на «Эмми» как оператор первого эпизода «The Last of Us»

Американская платформа HBO выдвинет на «Эмми» двух членов съемочной команды сериала «The Last of Us» Эбена Болтера и Ксению Середу, передает Variety.



Эбен Болтер и Ксения Середа будут выдвинуты на награду в номинации «Лучшая операторская работа для сериала с часовым эпизодом».



Эбен Болтер снимал третий, четвертый и пятый эпизоды сериала и будет выдвинут на премию как оператор третьей серии «Долгое, долгое время». Ксения Середа стала оператором первого, второго и седьмого эпизодов и будет представлена в «Эмми» за работу над первой серией «Когда ты потерялся в темноте».



Ксения Середа — российский кинооператор, выпускница операторского факультета ВГИКа в мастерской Юрия Невского. Выступила в качестве оператора в фильмах «Дылда», «Чернобыль», «Кислота» и других работ.



«The Last of Us» — киноадаптация одноименной видеоигры. Последняя серия проекта вышла 13 марта. Сериал получил оценку 9,1 балла на платформе IMDb.









Фото: кадр из сериала The Last of Us