Автор «Острых козырьков» напишет сценарий к байопику о Шекспире

Британский кинематографист, номинант на премию «Оскар» и автор сценария «Острых козырьков» Стивен Найт выступит в качестве автора биографического шоу об Уильяме Шекспире, передает Variety.



Идея проекта принадлежит актрисе Саре Ланкашир, она также выступит в качестве продюсера фильма. Картина, пока что не получившая рабочего названия, расскажет полную биографию Уильяма Шекспира: от детства в доме перчаточника до театральной сцены в один из самых непростых периодов истории.



Проект пока не обзавелся датой релиза. Известно, что в Голливуде параллельно идет работа над проектом о сыне Шекспира, фильмом «Хамнет», режиссером которого выступит Хлои Чжао.









Фото: Ticketass/YouTube