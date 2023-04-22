Алек Болдуин сыграет самого себя в комедийном фильме «Ограбление по-голливудски»

Американский актер Алек Болдуин сыграет главную роль в криминальной комедии «Ограбление по-голливудски», передает Deadline.



В фильме Болдуин сыграет самого себя. В актерский состав картины вошли также Микки Рурк, Тиль Швайгер, Тара Рид. Постановщиком выступит Майк Хаттон.



Фильм расскажет о съемках фильма, чей сюжет был полностью украден. Голливудский агент пытается убедить Алека Болдуина принять участие в съемках и параллельно ведет переговоры с наркобаронами, чтобы получить финансирование.



Ранее Алек Болдуин был полностью освобожден от уголовного преследования в рамках дела об убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Трагедия произошла в октябре 2021 года. Семья Хатчинс осталась не удовлетворена судебным решением и намерена дальше подавать иски против Болдуина. Актер на съемочной площадке выстрелил из оружия, которое было заряжено настоящими патронами. В результате инцидента пострадал также режиссер «Ржавчины».









Фото: NBC News/YouTube