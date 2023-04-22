Скарлетт Йоханссон заявила, что «перевернула главу Marvel»

Американская актриса Скарлетт Йоханссон подтвердила информацию о своем уходе из киновселенной Marvel.



Актриса заявила, что больше не вернется к своей роли Черной вдовы. Об этом она сообщила в подкасте «The Goop Podcast», передает The Variety.



«Глава окончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — уникальный для меня опыт», — сказала Скарлетт Йоханссон.



Актриса призналась, что испытывала дискомфорт во время съемок фильма «Железный человек», так как была новичком в уже сложившейся актерской команде.



Напомним, что в фильме «Мстители: Финал» 2019 года Черную вдову убивают, однако героиня Йоханссон вернулась в приквеле «Черная вдова» в 2021 году.









Фото: BBC Radio/YouTube