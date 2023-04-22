В Крыму поддержали предложение перезахоронить останки князя Потемкина на полуострове

«Григорий Александрович Потемкин не чужой для нас, крымчан. <...> И будет глубоко символично, если его останки найдут упокоение в крымской земле. А защищать свою землю, ее святыни <...> крымчане умеют», — сказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Предложение перезахоронить останки Потемкина в Крыму было выдвинуто в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного 240-летию принятия Крыма, Тамани, Кубани в состав Российской империи. Инициатива принадлежит первому зампреду думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину.Останки князя Потемкина были вывезены их Херсона, где князь был похоронен на территории Екатерининского собора Херсона, в конце октября. Из города также был эвакуирован памятник князю, расположенный на одной из площадей в центре города.