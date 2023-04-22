В Крыму поддержали предложение перезахоронить останки князя Потемкина на полуострове

22.04.2023

В Крыму поддержали предложение перезахоронить останки князя Потемкина на полуострове
Власти Крыма поддержали предложение перезахоронить на полуострове останки князя Григория Потемкина, ранее вывезенные из Херсона, передает ТАСС.

«Григорий Александрович Потемкин не чужой для нас, крымчан. <...> И будет глубоко символично, если его останки найдут упокоение в крымской земле. А защищать свою землю, ее святыни <...> крымчане умеют», — сказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Предложение перезахоронить останки Потемкина в Крыму было выдвинуто в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного 240-летию принятия Крыма, Тамани, Кубани в состав Российской империи. Инициатива принадлежит первому зампреду думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину.

Останки князя Потемкина были вывезены их Херсона, где князь был похоронен на территории Екатерининского собора Херсона, в конце октября. Из города также был эвакуирован памятник князю, расположенный на одной из площадей в центре города.



Фото: Общественное достояние