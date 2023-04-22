В Калининграде пройдет первый фестиваль детско-юношеских фильмов «Мир Чудес»

В Калининграде и Калининградской области 22-26 июня пройдет первый Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Мир Чудес», передает пресс-служба Минкультуры России.



Мероприятие организовано Киностудией им. М. Горького при поддержке Минкультуры России, а также при участии регионального министерства по культуре и туризму и АНО «Фестивальная дирекция».



На международный конкурс принимаются полнометражные художественные и анимационные фильмы, созданные с 2021 по 2023 год.



Победителей конкурса определит зрительское жюри по итогам голосования. Лучшие анимационные фильмы выберут подростки, участвующие в киноэкспедиции.



«Чудеса возможны — нужно только в них верить, об этом знает любой подросток. И наш новый фестиваль "Мир чудес", который этим летом впервые пройдет в Калининграде, создан специально для них. Все его содержание посвящено подрастающему поколению и направлено на то, чтобы в нашей стране снова было много доброго, популярного, любимого аудиторией детско-юношеского кино. Мы будем показывать фильмы о подростках, с героями-подростками, для аудитории подростков, возрождать их интерес к традиционным жанрам и привлекать в кинопроизводство», — рассказала о фестивале генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.



В программу первого кинофестиваля для подростков войдут открытые показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, ретроспектива фильмов Александра Роу, пластический спектакль по мотивам сказок Роу в постановке Алены Гуменной, фотовыставки, мультимедийные и цифровые проекты, обсуждение фильмов, образовательные лаборатории.









Фото: пресс-служба Минкультуры России