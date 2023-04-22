В Петербурге отменили показ спектакля «Сирано де Бержерак» из-за жалоб на дискредитацию ВС РФ

Премьера финальной части марвеловской трилогии режиссера Джеймса Кэмерона прошла в Париже, сообщил...
За три недели в прокате мультфильм по культовой игре Nintendo заработал более $400 млн, сообщил De...
В Московском театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко завершилась церемония вручен...
Мюзикл «Три товарища» пермского «Театра-Театра» удостоен премии «Золотая маска» в номинации «Лучший ...
Премьера финальной части марвеловской трилогии режиссера Джеймса Кэмерона прошла в Париже, сообщил...
За три недели в прокате мультфильм по культовой игре Nintendo заработал более $400 млн, сообщил De...
В Московском театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко завершилась церемония вручен...
Мюзикл «Три товарища» пермского «Театра-Театра» удостоен премии «Золотая маска» в номинации «Лучший ...
Выставка включает в себя экспозицию, фестиваль и творческую лабораторию.
Во Франции объединение работников энергетической отрасли угрожает оставить без электричества Каннски...
Музыкант скончался на 63-м году жизни.
Американская платформа HBO выдвинет на «Эмми» двух членов съемочной команды сериала «The Last of Us»...
Идея проекта принадлежит актрисе Саре Ланкашир.
В актерский состав картины вошли также Микки Рурк, Тиль Швайгер, Тара Рид.
Информацию о похоронах подтвердила сестра Рахматуллина.
Американская актриса Скарлетт Йоханссон подтвердила информацию о своем уходе из киновселенной Marvel...
Сюжет сериала строится вокруг героини Джесс, которая отправляется в приключение всей своей жизни, чт...
Выставка откроется ко Дню Победы, 9 Мая.
Министерство культуры и информационной политики Украины осудило фестиваль во французском Страсбурге ...
Лидер Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал в соцсетях смонтированный ролик с президентом Украины Влади...
Власти Крыма поддержали предложение перезахоронить на полуострове останки князя Григория Потемкина, ...
На международный конкурс принимаются полнометражные художественные фильмы, анимационные фильмы, созд...
Официальные причины отмены спектакля не указаны.
22.04.2023