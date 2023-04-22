В Петербурге отменили показ спектакля «Сирано де Бержерак» из-за жалоб на дискредитацию ВС РФ

22.04.2023

В Петербурге отменили показ спектакля «Сирано де Бержерак» из-за жалоб на дискредитацию ВС РФ
Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил показ спектакля «Сирано де Бержерак» после жалобы на дискредитацию Вооруженных сил России, указано на сайте учреждения.

Официальные причины отмены спектакля не указаны, однако, по информации 78.ru, спектакль отменили после жалобы местного жителя, увидевшего в постановке признаки дискредитации российской армии.

По информации портала, житель Санкт-Петербурга написал заявление в полицию на имя главного режиссера театра Николая Рощина.

Вместе с тем постановка «Сирано де Бержерак» номинирована на премию «Золотая маска» в нескольких номинациях.


Фото: Pixabay.com