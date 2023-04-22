В Москве назовут лауреатов премии «Золотая маска»

В Москве 22 апреля состоится церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска».



Церемония пройдет в субботу в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. На церемонии будут названы имена лауреатов в 35 номинациях и обладатели 4 специальных премий, передает пресс-служба фестиваля.



«"Золотая маска" — это многоголосье, разнообразие мнений и оценок. Итоговое решение складывается из сделанного ранее выбора экспертов и из финального вердикта жюри. Сотни субъективных мнений соединяются, чтобы стать общим взвешенным решением. Уже скоро мы узнаем имена лауреатов, они станут частью истории современного российского театра. Но на самом деле победили мы все, потому что фестиваль состоялся и доказал, что театр востребован зрителем, что он способен объединять и давать силы», — сказала генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.



Церемонию вручения премии можно посмотреть в онлайн-трансляции на платформе Okko, а также в соцсетях онлайн-кинотеатра и фестиваля.



В конкурсную программу престижной театральной премии вошли постановки российских театров, включая Большой театр России, «Геликон-оперу», Театр им. Евгения Вахтангова, Театр им. А.С. Пушкина, Театр Наций и многие другие.









Фото: Classical music/YouTube