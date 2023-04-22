«Вызов» возглавил российский прокат на старте продаж

22.04.2023
Фильм Клима Шипенко «Вызов» оказался лидером по продажам билетов на старте проката.
В день премьеры, 20 апреля, «Вызов» возглавил прокат с показателем 65,1 млн рублей, обогнав «Джона Уика 4» и другие картины. Вместе с тем показатель «Чебурашки», рекордсмена отечественного проката, в первый день проката преодолеть «Вызову» не удалось — картина Дмитрия Дьяченко 1 января, в первый день проката, собрала более 225 млн рублей, а за первые три дня — 837 млн рублей.
Четыре недели подряд российский прокат возглавлял боевик с Киану Ривзом «Джон Уик 4». У «Вызова» продажи сейчас в два раза выше, чем у фильма с Киану Ривзом.
Ранее сообщалось, что российские кинотеатры сдвинули
сетку показов с 20 апреля — дня выхода «Вызова», убрав из расписания «альтернативные показы» — фильмы, официально не представленные в России. Таким образом конкуренты «Вызова» — «Братья Супер Марио в кино», «Подземелье и драконы: честь среди воров», «Шазам! Ярость богов», «Аватар: путь воды» и «Человек-муравей и оса: квантомания» — стали недоступны в кинотеатрах на неопределенное время.
Фото: кадр из фильма «Вызов»