В Китае открылся XIII Пекинский международный кинофестиваль

В Пекине в пятницу, 21 апреля, открылся XIII Пекинский международный кинофестиваль (ПМКФ), передает ТАСС.



Участие в церемонии открытия, в частности в церемонии красной дорожки, приняли около 200 представителей китайского кинематографа.



Председателем жюри ПМКФ в этом году стал Чжан Имоу, под чьим руководством сняты фильмы «Герой», «Дом летающих кинжалов», «Цветы войны» и другие.



В субботу, 22 апреля, стартуют официальные показы ПМКФ, они будут проходить в течение недели. Показы пройдут под лозунгом «Объединенные светом и тенью — обмен опытом цивилизаций».





От России в фестивале в этом году принимает участие Иван Твердовский (фильмы «Словно жду автобуса», «Собачий кайф», «Класс коррекции», «Наводнение»).









Фото: Denvas TV/YouTube