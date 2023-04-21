В Китае открылся XIII Пекинский международный кинофестиваль

21.04.2023
В Пекине в пятницу, 21 апреля, открылся XIII Пекинский международный кинофестиваль (ПМКФ), передает ТАСС.
Участие в церемонии открытия, в частности в церемонии красной дорожки, приняли около 200 представителей китайского кинематографа.
Председателем жюри ПМКФ в этом году стал Чжан Имоу, под чьим руководством сняты фильмы «Герой», «Дом летающих кинжалов», «Цветы войны» и другие.
В субботу, 22 апреля, стартуют официальные показы ПМКФ, они будут проходить в течение недели. Показы пройдут под лозунгом «Объединенные светом и тенью — обмен опытом цивилизаций».
От России в фестивале в этом году принимает участие Иван Твердовский (фильмы «Словно жду автобуса», «Собачий кайф», «Класс коррекции», «Наводнение»).
Фото: Denvas TV/YouTube