Пересильд отреагировала на волну негатива из-за идеи присвоить ей звание Героя России

Российская актриса Юлия Пересильд отреагировала на негативные комментарии среди космонавтов о ней.



Резонанс вызвало предложение присвоить актрисе звание Героя России за съемки на Международной космической станции.





«Я хотел бы спросить профессиональное сообщество космонавтов: для них это нормально?!» — оставил комментарий Герой России, космонавт Федор Юрчихин.





Он отметил, что космонавты подолгу ждут звания Героя, тогда как артистам хотят вручить его за меньшие заслуги.





«Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания», — заявила Пересильд.





Актриса также написала в соцсетях, что продолжит восхищаться подвигом космонавтов, несмотря на нападки на нее.





Первый снятый в космосе фильм «Вызов» уже вышел в прокат. Режиссером выступил Клим Шипенко, который также побывал на МКС. Полет съемочной группы в космос проходил с 5 по 17 октября 2022 года.









Фото: А поговорить/YouTube