В России перенесли дату проката нового фильма Гая Ричи

В России перенесена дата премьеры фильма Гая Ричи «Переводчик».



Картину с Джейком Джилленхолом планировалось выпустить в России 18 мая, однако ее премьера перенесена на 1 июня, передает «Бюллетень кинопрокатчика».



В актерский состав фильма «Переводчик» вошли Дар Салим, Шон Сагар, Джейсон Вонг, Кристиан Очоа и другие.



Фильм рассказывает об американском военнослужащем в Афганистане, который оказывается обязан своей жизнью переводчику. Военный решает рискнуть всем, чтобы вернуться за переводчиком и его семьей.



Одним из продюсеров картины выступила Ольга Филипук, работавшая в России над фильмами «Майор Гром: Чумной доктор» и «Пропавшая».









Фото: кадр из фильма "Переводчик"