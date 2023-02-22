Филармонические сезоны проведут более 300 концертов в 65 городах РФ

22.02.2023

Филармонические сезоны проведут более 300 концертов в 65 городах РФ
Мероприятия пройдут в 2023 году в рамках гастрольного проекта «Всероссийские филармонические сезоны», сообщила пресс-служба Минкультуры России.

В программе этого года — более 300 концертов, которые пройдут в 65 городах 45 российских регионов. В них будут участвовать 30 ведущих симфонических оркестров — федеральных и региональных, а также солисты, ставшие победителями многочисленных конкурсов, и именитые дирижеры.

Проект реализуется в рамках формирования равного доступа всех россиян к участию в культурной жизни и художественным достижениям, а также развития музыкальной культуры регионов.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ