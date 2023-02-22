Эхо II Фестиваля архивных фильмов пройдет в трех городах России

Зрителям Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга представят лучшие программы II ММФАФ, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Киносеансы в рамках Эха II Московского международного фестиваля архивных фильмов проведут с 22 февраля по 1 марта. Основной смотр прошел в минувшем ноябре.





Программа фестиваля включает забытые и недооцененные в свое время картины, малоизвестное научное и зрелищное кино. Важное место в ней занимают фильмы, считавшиеся утерянными. Зрители увидят основную программу «Реставрации и находки» и ставшие самыми популярными авторские программы, посвященные природным стихиям, исследованию кинообраза врачей, киноэкспедициям, ориентализму в кино, а также фильмам крупных мастеров, которые современники сочли неудачными.





Показы за пределами Москвы пройдут впервые, отметил глава Госфильмофонда РФ Александр Павлов. По его словам, зрители из разных регионов страны неоднократно выражали сожаления по поводу того, что коллекция и мероприятия ГФФ доступны преимущественно москвичам. Реагируя на запрос, фонд реализует онлайн-проекты, а теперь проведет и офлайн-показы, подчеркнул он.





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