«Чемпион мира» открыл Russian Film Festival в Таиланде

Мероприятие проходит в течение двух дней в кинотеатре Lido Connect. Гостями первого смотра стали более ста человек.В завершение просмотра состоялось обсуждение картины с участием представителей таиландской киноиндустрии.«Такие мероприятия не только укрепляют взаимопонимание между народами двух стран, но и закрепляют позитивный имидж России в Таиланде и Таиланда в России», — сказал посол РФ в королевстве Евгений Томихин.В программе фестиваля также картины «Пальма» и «Чинк: хвостатый детектив».Russian Film Festival — дни российского кино за рубежом. Фестиваль проводится «Роскино» при поддержке министерства культуры России с 2020 года. Основная цель фестиваля — знакомство зарубежного зрителя с российским кинематографом.