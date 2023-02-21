«Чемпион мира» открыл Russian Film Festival в Таиланде

21.02.2023
В таиландской столице открылся фестиваль российского кино (Russian Film Festival). Открыла фестиваль картина Алексея Сидорова «Чемпион мира», передает ТАСС.
Мероприятие проходит в течение двух дней в кинотеатре Lido Connect. Гостями первого смотра стали более ста человек.
В завершение просмотра состоялось обсуждение картины с участием представителей таиландской киноиндустрии.
«Такие мероприятия не только укрепляют взаимопонимание между народами двух стран, но и закрепляют позитивный имидж России в Таиланде и Таиланда в России», — сказал посол РФ в королевстве Евгений Томихин.
В программе фестиваля также картины «Пальма» и «Чинк: хвостатый детектив».
Russian Film Festival — дни российского кино за рубежом. Фестиваль проводится «Роскино» при поддержке министерства культуры России с 2020 года. Основная цель фестиваля — знакомство зарубежного зрителя с российским кинематографом.
Фото: Pixabay.com