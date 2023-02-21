В минкультуры опровергли составление списков запрещенных писателей

21.02.2023

В минкультуры опровергли составление списков запрещенных писателей
В министерстве культуры России опровергли информацию о составлении списков писателей, чьих книг якобы не должно быть в библиотеках, передает ТАСС.

«Министерство культуры РФ не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее радиостанция «Коммерсантъ FM» сообщила о том, что писатели Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Михаил Зыгарь, Екатерина Шульман, Леонид Парфенов, Людмила Улицкая, Борис Акунин якобы оказались в списке запрещенных авторов.

Ряд телеграм-каналов сообщили также, что московским библиотекам запретили распространять и принимать книги иностранных агентов и писателей, выступающих против специальной военной операции.


Фото: Pixabay.com