В Третьяковке опровергли слухи о сотрудничестве с калининградским террористом

В Третьяковской галерее опровергли информацию о том, что задержанный в Калининграде по подозрению в изготовлении взрывчатки мужчина является сотрудником музея.



«Распространяемая многими телеграм-каналами информация, что задержанный по подозрению в подготовке теракта мужчина является сотрудником филиала Третьяковской галереи в Калининграде, не соответствует действительности», — говорится в сообщении Третьяковской галереи.



Ранее в Калининграде при изготовлении самодельного взрывного устройства был задержан местный житель. Выяснилось, что у мужчины есть пять судимостей. СМИ сообщили, что задержанный является сотрудником калининградского филиала Третьяковской галереи.









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