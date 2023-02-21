Дэвид Финчер подтвердил закрытие сериала «Охотник за разумом»

Американский кинорежиссер Дэвид Финчер официально подтвердил отмену третьего сезона сериала «Охотник за разумом».



Постановщик объяснил причины отмены продления проекта недостаточно большой аудиторией.



«Это особенно дорогой сериал, и, по мнению Netflix, мы не привлекли достаточно широкую аудиторию, чтобы оправдать такие инвестиции», — приводит слова режиссера Movieweb.



О том, что Netflix не стал продлевать контракты с актерами «Охотника за разумом», стало известно еще в январе 2020 года. Проект был заморожен на неопределенный срок.









Фото: кадр из сериала «Охотник за разумом»







