Последний фильм с Брюсом Уиллисом «Миссия ассасина» выйдет 3 марта

«Миссия ассасина» станет, вероятно, последним фильмом для Брюса Уиллиса, так как ранее у артиста был...
Студенты пройдут обучение по двум специальностям, чтобы в дальнейшем пополнить труппу Мариупольского...
Сценарий картины написан по роману «На веки вечные» Александра Звягинцева.
Каменный трехпрестольный храм, расположенный на левом берегу Волги, отреставрирован за счет средств ...
Прохождение терапии подтолкнуло певца к отмене тура Wonder: The World Tour в июле прошлого года.
«Миссия ассасина» станет, вероятно, последним фильмом для Брюса Уиллиса, так как ранее у артиста был...
Студенты пройдут обучение по двум специальностям, чтобы в дальнейшем пополнить труппу Мариупольского...
Сценарий картины написан по роману «На веки вечные» Александра Звягинцева.
Каменный трехпрестольный храм, расположенный на левом берегу Волги, отреставрирован за счет средств ...
Прохождение терапии подтолкнуло певца к отмене тура Wonder: The World Tour в июле прошлого года.
Премия Художественного театра будет направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусст...
Проект «Культура» предусматривает в том числе приобретение 28 автоклубов, оснащение ДШИ, комплектова...
Российский певец Александр Маршал сообщил, что не смог приехать на Украину в 2015 году на похороны м...
В Музее Победы стартовал Первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству».
С 23 февраля по 15 марта в рамках «Больших гастролей» пройдет 15 показов Донецкого театра им. М.М. Б...
Косяков отметил, что ведущим нового шоу, которое выйдет в эфире Первого канала 4 марта, будет Валдис...
Брокколи сообщила, что пока рано говорить о том, кто заменит Дэниела Крэйга в роли Джеймса Бонда в н...
В Государственном Русском музее откроется выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакт...
Санкт-Петербургский Большой драмтеатр им. Товстоногова приедет в уральскую столицу с «Большими гас...
Экспозиционную и аукционную коллекции к 80-летию поэта, прозаика, публициста и политика Эдуарда Лимо...
Президент РФ в послании Федеральному собранию высказался о развитии и поддержке культуры. ...
Перезагрузка кинофраншизы «Хеллбой» Брайана Тейлора выйдет с рейтингом для взрослой аудитории. ...
Солистка «Новой оперы» приглашает послушать образцы камерного наследия композитора Сергея Рахманин...
Первый выпуск 11-го сезона вокального конкурса «Голос» выйдет в начале весны, сообщила пресс-служб...
Marvel Studios не планирует включать в новые фильмы Железного человека в исполнении Роберта Дауни ...
21.02.2023