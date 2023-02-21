Последний фильм с Брюсом Уиллисом «Миссия ассасина» выйдет 3 марта

21.02.2023

Последний фильм с Брюсом Уиллисом «Миссия ассасина» выйдет 3 марта
Фильм с Брюссом Уиллисом «Миссия ассасина» выйдет 3 марта, передает «Кино и кинобизнес».

Боевик с Брюсом Уиллисом рассказывает историю спецназовца, который занимается поисками убитого во время новой военной программы солдата.

В актерский состав картины также вошли Энди Алло, Доминик Пёрселл, Мустафа Шакир, Евгения Кузьмина и другие. Режиссером проекта выступил Джесси Атлас.

«Миссия ассасина» станет, вероятно, последним фильмом для Брюса Уиллиса, так как ранее его родственники объявили о том, что у артиста выявлена деменция. Заболевание, сообщила семья актера, сопровождается изменениями в поведении, нарушением движения, проблемами с речью.


Фото: постер к фильму «Миссия ассасина»