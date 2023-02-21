16 абитуриентов из новых регионов пройдут обучение в петербургском РГИСИ

21.02.2023
В Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) в Санкт-Петербурге пройдут обучение 16 абитуриентов с Донбасса, передает пресс-служба петербургского отделения партии «Единая Россия».
Студенты пройдут обучение по двум специальностям, чтобы в дальнейшем пополнить труппу Мариупольского драматического театра.
Первый отборочный этап для абитуриентов из Донецка, Луганска и Мариуполя стартует в апреле. 16 человек примут на обучение по специальностям «Актерское искусство» и «Режиссура театра».
«Это целевая квота, которую Минкультуры России определило с целью подготовки кадров для Мариупольского драматического театра», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Культура» около тысячи работников культуры новых регионов пройдут курсы повышения квалификации.
Фото: Рixabay.com