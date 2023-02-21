В кинотеатре «Москва» прошла премьера фильма «Нюрнберг»

Режиссером картины выступил Николай Лебедев. Сценарий картины написан по роману «На веки вечные» Александра Звягинцева. Последний посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет.По словам постановщика, сценарий фильма стал симбиозом реальных фактов и человеческой истории.«Я хотел, чтобы зритель вынес из зала свет и надежду, потому что, несмотря на все тяжелое, что происходит в нашей жизни, мы живем благодаря тому, что верим во что-то хорошее, движемся к этому хорошему. И на самом деле сам Нюрнбергский процесс — это официальный показатель того, как человечество, справляясь с кошмарами прошлого, искало и продолжает искать дорогу к свету», — приводит агентство слова режиссера.