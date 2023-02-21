21.02.2023
В Тверской области отреставрирован собор Успения Пресвятой Богородицы 1796 года, передает Федеральное агентство новостей.
Каменный трехпрестольный храм, расположенный на левом берегу Волги в городе Зубцов, отреставрирован за счет средств меценатов и прихожан.
Отмечается, что храм пережил сложные времена, и в начале 2000-х находился в плачевном состоянии. Впоследствии была разработана программа работ по реставрации храма.
В ходе работ был заменен купол, кровля храма, заменены деревянные полы, проведена отопительная система, заменены окна и двери, реконструирована паперть, проведена наружная отделка, отремонтированы своды, внутреннее убранство.
По словам специалистов, самой сложной частью была замена купола и шпиля храма. Для проведения этих работ привлекалась высококвалифицированная бригада монтажников.
Фото: ru.wikipedia.org CC BY-SA 3.0