Певец Шон Мендес рассказал о прохождении курса психотерапии

21.02.2023
Канадский певец Шон Мендес рассказал, что проходит курс психотерапии.
В частности, прохождение терапии подтолкнуло его к отмене тура Wonder: The World Tour в июле прошлого года, передает People.
По словам артиста, процесс был сложным.
«Я много занимался терапией, пытался понять, что я чувствую и что заставляет меня так чувствовать. А затем провести работу, чтобы помочь себе, исцелиться», — рассказал певец.
Мендес добавил, что провел большую работу по «распутыванию собственных чувств», и сейчас процесс идет в нужном направлении.
Артист признался, что последние полтора года были прекрасным и исцеляющим процессом в его жизни. Мендес поблагодарил всех людей за их доброе отношение и понимание.
В рамках Wonder: The World Tour Шон Мендес должен был дать более 40 концертов. Певец сначала отложил тур, затем отменил его.
Фото: Shawn Mendes/YouTube