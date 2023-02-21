Певец Шон Мендес рассказал о прохождении курса психотерапии

Канадский певец Шон Мендес рассказал, что проходит курс психотерапии.



В частности, прохождение терапии подтолкнуло его к отмене тура Wonder: The World Tour в июле прошлого года, передает People.



По словам артиста, процесс был сложным.



«Я много занимался терапией, пытался понять, что я чувствую и что заставляет меня так чувствовать. А затем провести работу, чтобы помочь себе, исцелиться», — рассказал певец.



Мендес добавил, что провел большую работу по «распутыванию собственных чувств», и сейчас процесс идет в нужном направлении.



Артист признался, что последние полтора года были прекрасным и исцеляющим процессом в его жизни. Мендес поблагодарил всех людей за их доброе отношение и понимание.



В рамках Wonder: The World Tour Шон Мендес должен был дать более 40 концертов. Певец сначала отложил тур, затем отменил его.









Фото: Shawn Mendes/YouTube