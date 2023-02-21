МХТ имени А.П. Чехова учредил собственную премию в области искусств

МХТ имени А.П. Чехова объявил об учреждении собственной премии в области искусств.



Об этом сообщалось на пресс-конференции в Об этом сообщалось на пресс-конференции в ТАСС





Премия Художественного театра будет направлена на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе.



Вручать премию будут в восьми номинациях: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка».



«Нашей премией мы хотим отметить новые дарования. Это первая премия и я очень надеюсь, даже уверен, что мы будем проводить её ежегодно...», — рассказал на пресс-конференции худрук театра Константин Хабенский.



В экспертный совет премии вошли в том числе литературовед Дмитрий Бак, музыкальный критик Юлия Бедерова, кинокритик Иван Кудрявцев, пианист и дирижер Иван Рудин, музыкальный критик Ярослав Тимофеев, художник Василий Церетели и другие.



Лауреатам премии будет вручаться статуэтка — уменьшенная копия горельефа «Пловец» работы скульптора А.С. Голубкиной.









Фото: t.me/mxatchekhova