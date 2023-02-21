В рамках нацпроекта «Культура» в новых регионах реализуют ряд проектов

В рамках национального проекта «Культура» планируется реализовать ряд проектов на новых территориях России.



Об этом говорится в Telegram-канале министра культуры России Ольги Любимовой.



Сообщается, что проект «Культура» предусматривает в том числе приобретение 28 автоклубов, оснащение ДШИ, комплектование книжных фондов библиотек (180 тысяч экземпляров). Кроме того, около тысячи работников культуры Донбасса пройдут повышение квалификации.



«Также запланированы культурно-образовательные поездки для порядка 10 тысяч школьников, акция по сбору книг для 63 библиотек ЛНР и ДНР, мероприятия по взаимодействию федеральных музеев с музеями ЛНР и ДНР (выставки, лекции)», — говорится в сообщении.



Ольга Любимова отметила, что министерство активно работает в направлении развития культурной сферы на Донбассе и в Новороссии. В кинозалах ЛНР в настоящее время показывают тот же репертуар, что и в Москве, в российских городах проходят гастроли коллективов Донбасса. Министерством также подготовлен законопроект об особенностях правового регулирования сферы культуры на новых территориях.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России