Музей Победы покажет 20 фильмов о героях СВО и жителях Донбасса

В Музее Победы стартовал Первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству».



Фестиваль будет проходить в музее до 25 февраля, передает пресс-служба учреждения.



В рамках фестиваля зрителей ждут бесплатные показы 20 фильмов, рассказывающих о героях СВО и жителях Донбасса.



Отмечается, что кинофорум проводится по поручению президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам встречи президента с матерями военнослужащих — участников СВО.



«Мы искренне рады тому, что Первый Общероссийский фестиваль "Кино на службе Отечеству" проходит в Музее Победы, где все наши пространства проникнуты идеей Победы, правдой истории и сохранением памяти о подвиге нашего народа. Специальная военная операция на Донбассе, события последних девяти лет, безусловно, нуждаются в художественном и публицистическом осмыслении. И вот такие документальные фильмы, которые представлены на фестивале, должны стать своего рода исторической летописью донбасских событий», — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.



Для просмотра фильмов фестиваля потребуется предварительная регистрация на сайте кинотеатра «Поклонка» Музея Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы