В России в ближайшие дни пройдет около 40 показов коллективов Донбасса

21.02.2023

В России в ближайшие дни пройдет около 40 показов коллективов Донбасса
Театральные коллективы Донбасса в ближайшие дни представят около 40 показов.

Об этом говорится в Telegram-канале министра культуры России Ольги Любимовой.

Сообщается, что с 23 февраля по 15 марта в рамках «Больших гастролей» пройдет 15 показов Донецкого театра им. М.М. Бровуна. Выступления пройдут в девяти городах. Коллектив представит спектакль «Я zнаю правду».

Кроме того, с 28 февраля по 24 марта пройдут «Большие гастроли» Горловского городского театра кукол. В 12 городах пройдет более 20 показов. Театр представит спектакли для детей «Домик для улитки», «Волчонок-плутишка».


Фото: t.me/olga_b_lyubimova