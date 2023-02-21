Продюсер бондианы рассказала о работе над шестым фильмом о Джеймсе Бонде

Продюсер серии картин об агенте 007 Барбара Брокколи рассказала о работе над предстоящим фильмом франшизы.



Выступая на церемонии BAFTA, Брокколи сообщила, что пока рано говорить о том, кто заменит Дэниэла Крэйга в роли Джеймса Бонда в новой ленте.



«Мы еще не начинали кастинг. Даже сценария пока нет», — рассказала продюсер.



Ранее появилась информация, что агента 007 в новом фильме может сыграть Идрис Эльба, однако сам актер вскоре опроверг информацию о своем участии в новом проекте, добавив, что увлечен ролью Джона Лютера в фильме «Лютер: Павшее солнце».



Кроме того, ходили слухи об участии в шестом фильме об агенте 007 Лиама Хемсворта.









Фото: кадр из фильма «Не время умирать»



