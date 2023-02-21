Выставка работ мастеров андеграунда 1960–1980-х откроется в Русском музее

В Государственном Русском музее откроется выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».



В экспозицию войдут произведения 36 художников второй половины XX века из коллекции Наталии Опалевой, передает пресс-служба музея.



На выставке в Мраморном дворце будет представлено более 200 живописных и графических работ мастеров андеграунда 1960–1980-х годов. В их числе работы Анатолия Зверева, Дмитрия Краснопевцева, Эрнста Неизвестного, Эрика Булатова, Франциско Инфанте, Дмитрия Плавинского и других художников.



Коллекция работ художников-нонконформистов Наталии Опалевой на сегодняшний день является одной из самых значительных в России.



По словам заведующего отделом новейших течений Государственного Русского музея Александра Боровского, коллекция Опалевой представляет собой авторскую репрезентацию художественного процесса.



«И в этом плане значимость работ художника для коллекции определятся не его местом в сложившейся общепринятой иерархии, а способностью его творчества генерировать связи: мироощущенческие, стилистические, даже — тематические», — рассказал Боровский.



Коллекционер, гендиректор Музея AZ Наталия Опалева рассказала, что основным ядром экспозиции стала абстракция, так как именно абстракция занимала главное место на ранней стадии формирования так называемого неофициального искусства.









На фото работа Оскара Рабина «Поезд»/пресс-служба Русского музея