Владимир Путин заявил о поддержке «всех форм творческого поиска»

21.02.2023

Владимир Путин заявил о поддержке «всех форм творческого поиска»
Президент РФ в послании Федеральному собранию высказался о развитии и поддержке культуры. 

Развитие сферы культуры станет одной из главных задач восстановления мирной жизни в Донбассе и других новых территориях, заявил глава государства.

По его словам, господдержку получат «все формы творческого поиска» вне зависимости от направлений.

«Культура должна служить красоте и гармонии, и главное — не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества», — подчеркнул президент (цитата по РИА Новости). 

Также он анонсировал возвращение к «традиционной для нашей страны форме образования» — базовой подготовке специалистов с высшим образованием со сроком обучения от 4 до 6 лет.

Фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0