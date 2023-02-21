БДТ привезет «Грозу» Андрея Могучего в Екатеринбург

Санкт-Петербургский Большой драмтеатр им. Товстоногова приедет в уральскую столицу с «Большими гастролями», пишет ТАСС.





15 и 16 марта в ТЮЗе петербургские артисты представят постановку Могучего «Гроза» по пьесе Островского, 200-летие которого отмечается в 2023-м. Для екатеринбургской сцены это будет премьерный показ.





Могучий является худруком БДТ с 2013 года. Его версия «Гроза» получила высокие оценки в профессиональной среде, о чем говорят премии «Золотая маска» за режиссуру и «Золотой софит» за лучшую большую постановку.





Ранее сообщалось, что на гастроли в Новосибирск приедет Учебный театр Школы-студии МХАТ.





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