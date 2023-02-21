БДТ привезет «Грозу» Андрея Могучего в Екатеринбург

Санкт-Петербургский Большой драмтеатр им. Товстоногова приедет в уральскую столицу с «Большими гас...
Экспозиционную и аукционную коллекции к 80-летию поэта, прозаика, публициста и политика Эдуарда Лимо...
Президент РФ в послании Федеральному собранию высказался о развитии и поддержке культуры. ...
Перезагрузка кинофраншизы «Хеллбой» Брайана Тейлора выйдет с рейтингом для взрослой аудитории. ...
Солистка «Новой оперы» приглашает послушать образцы камерного наследия композитора Сергея Рахманин...
Санкт-Петербургский Большой драмтеатр им. Товстоногова приедет в уральскую столицу с «Большими гас...
Экспозиционную и аукционную коллекции к 80-летию поэта, прозаика, публициста и политика Эдуарда Лимо...
Президент РФ в послании Федеральному собранию высказался о развитии и поддержке культуры. ...
Перезагрузка кинофраншизы «Хеллбой» Брайана Тейлора выйдет с рейтингом для взрослой аудитории. ...
Солистка «Новой оперы» приглашает послушать образцы камерного наследия композитора Сергея Рахманин...
Первый выпуск 11-го сезона вокального конкурса «Голос» выйдет в начале весны, сообщила пресс-служб...
Marvel Studios не планирует включать в новые фильмы Железного человека в исполнении Роберта Дауни ...
Художница Марина Лизоркина представит свои работы на фестивале доккино об СВО «aRTel.doc: Время ге...
25 февраля в Токио состоится премьера многосерийного фильма «Зорге» Сергея Гинзбурга, передает ТАСС....
Режиссер «Курьера» выразил сомнения в корректности термина «патриотическое кино». ...
Российский онлайн-кинотеатр «Иви» предупредил пользователей об удалении фильмов студии Walt Disney...
Проект «Плакат как зеркало эпохи» будет работать в здании Московского союза художников в Старосадско...
В Доме музыки представят программу расслабляющих мелодий «Релакс в большом городе».
В экспертный совет премии МХТ имени А.П. Чехова вошли профессионалы из восьми областей искусства, со...
Авторы сериала о смоленских вампирах рассказали некоторые подробности третьего сезона. ...
Весной Музеи Московского Кремля запускают новый музыкальный проект, сообщила пресс-служба объедине...
Музыкальный продюсер согласился с мнением певца Льва Лещенко, призвавшего не подталкивать молодежь...
Самый кассовый фильм в отечественном прокате показали в Будапеште, сообщила «Культуромания». ...
Студенты Школы-студии МХАТ выступят в сибирской столице по программе «Большие гастроли», передает ТА...
Прием заявок на третий образовательный поток Школы кино продлится до 10 марта, сообщила пресс-служ...
21.02.2023