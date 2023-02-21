Новый «Хеллбой» получит «взрослый» рейтинг R

Перезагрузка кинофраншизы «Хеллбой» Брайана Тейлора выйдет с рейтингом для взрослой аудитории. Об этом постановщик рассказал в беседе с Collider.





Фильм будет основан на серии комиксов Dark Horse «Скрюченный человек» (The Crooked Man). В оригинальной истории Хеллбой встречает Тома Фаррела, продавшего душу местному дьяволу. Чтобы вернуть ее, они отправляются на поиски демона в Аппалачи.





Именно в этих комиксах появляется тот Хеллбой, которого любит режиссер. Он назвал экранизации Гильермо дель Торо космическими операми, а «Скрюченного человека» — фолк-хоррором. По словам Тейлора, он видит свою задачу в том, чтобы сделать реальную перезагрузку франшизы, представив неизвестную историю.





Режиссер отметил, что стремится максимально приблизить сценарий к источнику. Он подтвердил, что над скриптом работает создатель персонажа Майк Миньола вместе с соавтором Кристофером Голденом. Известно, что в фильме появится новый герой, которого Миньола придумал специально для ребута.





Фото: кадр из фильма «Хеллбой 2»