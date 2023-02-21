Первый канал назвал дату премьеры нового сезона шоу «Голос»

Первый выпуск 11-го сезона вокального конкурса «Голос» выйдет в начале весны, сообщила пресс-служба вещателя.





3 марта «Голос» вернется в эфир Первого канала. Премьерный эпизод 11-го сезона покажут после программы «Время» в 21:45 мск.





Шоу претерпело некоторые изменения. Произошла ротация наставников. К опытным судьям Полине Гагариной и Басте присоединились новички — Владимир Пресняков мл. и Антон Беляев из Therr Maitz. Ведущей вместо Дмитрия Нагиева стала Яна Чурикова.





Для обострения конкуренции между наставниками ввели новое правило: они смогут блокировать коллег в борьбе за артиста. Дважды в течение всего сезона судьи смогут воспользоваться кнопкой блокировки. Нажав на нее, наставник поворачивается к участнику и лишает этой возможности других судей. Если они тоже захотят повернуться, то «красная дорожка» оповестит о том, что это невозможно.





Фото: пресс-служба Первого канала