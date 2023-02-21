Роберт Дауни мл. не появится в новых «Мстителях»

Marvel Studios не планирует включать в новые фильмы Железного человека в исполнении Роберта Дауни мл. Об этом заявил продюсер Стивен Бруссар, передает Gizmodo.





Новая фаза MCU предполагает выход на первый план нового поколения супергероев, поэтому один из любимых фанатами актеров не вернется в кинематографическую вселенную «Марвел». Спустя десять лет повествования «факелы передаются следующему поколению, как в случае с Робертом Дауни мл., которого больше нет в наших планах». Так происходило и в оригинальных комиксах, напомнил Бруссар.





Среди новых персонажей, которые уже дебютировали, продюсер назвал Кэсси из «Квантомании», Кейт Бишоп из «Соколиного глаза», Джека из «Ночного оборотня».





Следующий фильм о «Мстителях» станет пятым. Релиз ленты с подзаголовком «Династия Канга» намечен на 2 мая 2025 года.





Фото: кадр из фильма Iron Man 3