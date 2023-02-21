Выставка экс-солистки Serebro расскажет о разрушенных советских памятниках

Художница Марина Лизоркина представит свои работы на фестивале доккино об СВО «aRTel.doc: Время героев», передает РИА Новости.





Презентация выставки «Память в камне» состоится 24 февраля в ЦДП в Москве. Экспозиция включает серию из пяти монохромных работ, выполненных в авторской лепестковой технике.





В пресс-службе фестиваля подчеркнули, что Лизоркина стала первой представительницей арт-сообщества, презентующей «масштабный проект в рамках поддержки годовщины СВО».





Часть работ посвящена разрушенным в городах Литвы, Латвии, Польши и Узбекистана памятникам советским солдатам. Еще одна картина представляет образ памятника российским солдатам, который мог бы появиться в Европе. Своими работами художница призывает обращать внимание на важные и актуальные события, а также быть милосерднее.





«aRTel.doc: Время героев» пройдет с 24 по 25 февраля.





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