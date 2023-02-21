Карен Шахназаров заявил об отсутствии жанра «патриотического кино»

Режиссер «Курьера» выразил сомнения в корректности термина «патриотическое кино». Своими размышлениями он поделился с 5-tv.ru на премьере военной драмы «Праведник» в Москве.





Карен Шахназаров заявил, что жанра «патриотическое кино» в кинематографе нет. Существуют комедия, трагедия, драма — фильмы в этих жанрах могут быть патриотичными. Это «зависит от внутреннего наполнения и энергетики, которые создает художник», пояснил он.





Также постановщик отметил, что патриотизм в кино не обязательно должен быть связан с военной тематикой. В пример он привел комедии Леонида Гайдая, не посвященные войне, но очень патриотичные.





«Праведник» Сергея Урсуляка посвящен истории спасения группы евреев, которых с оккупированной в годы войны белорусской территории вывел советский военнослужащий Николай Киселев. Фильм основан на реальных событиях.





Фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0