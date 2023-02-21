Классика Disney станет недоступной на IVI с 1 марта

Российский онлайн-кинотеатр «Иви» предупредил пользователей об удалении фильмов студии Walt Disney.





Контент кинокомпании можно посмотреть на стриминге до 28 февраля. С 1 марта кинокартины, сериалы и мультфильмы от «Диснея» уберут из каталогов. Уже через неделю «Иви» будут недоступны для просмотра «Аватар», «Энканто», «Гравити Фолз» и др. Причины не уточняются.





Ранее сообщалось, что в начале весны у российских видеосервисов закончатся лицензии на показ диснеевского контента. После этого фильмы и сериалы уберут из их библиотек.





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