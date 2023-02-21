Выставка плакатов к 90-летию Виталия Вольфа пройдет в Москве

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Экспозиция будет работать с 27 февраля до 3 марта. Посетители увидят плакаты Виталия Вольфа, созданные за более чем 60 лет творческой деятельности.В них отражены размышления автора о важных вехах отечественной истории ХХ века, а также об искусстве и спорте. При создании многих плакатов он работал с режиссерами кино и театра, в том числе с Кокто, Тарковским, Карой, Марсо, Лебедевым, Балаяном и многими другими.В МСХ подчеркнули, что авторские оттиски плакатов, представленные на выставке, отражают творческую концепцию Вольфа, который понимает искусство плаката как «искусство глубокого «эмоционального взрыва», искусство обобщенных образов».Виталий Вольф родился в 1933 году в Москве, окончил Суриковский институт. Участвовал в многочисленных московских, всероссийских, всесоюзных и зарубежных выставках. С 1967 года состоит в Союзе художников СССР (ныне в МСХ), с 2011-го — в Союзе писателей РФ. Начинал творческий путь как военный художник, впоследствии стал известен как живописец, график и плакатист.